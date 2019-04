JUVE STABIA IN SERIE B IL CAPOLAVORO DI CASERTA “CALO’ L’ASSO PER LA CONQUISTA DELLA SERIE B…”

JUVE STABIA IN SERIE B – ESPLODE LA CITTA’

Il capolavoro di Caserta, mister emergente , che mette in campo la sua esperienza delle serie A e sua esperienza da calciatore stabiese per plasmare un gruppo di calciatori bravi ad interpretare al meglio la sua filosofia.

Un calcio brillante e concreto per raggiungere con ottimi risultati la serie cadetta. Eaperienze e mix di idee nuove tra gli ingredienti giusti per conquistre un traguardo sognato da tempo dal popolo sportivo stabiese.

Una Pasqua di festa per la città stabiese con una partita casalinga giocata come formalità per la consacrazione dei risultati ottenuti nel corso di un campionato difficile.

La Vibonese ha cercato un risultato per le pochissime speranze di accedere alla fase dei play-off ma nulla ha potuto contrp la forza dei ragazzi stabiesi che hanno fatto dimenticare l’assenza di Canotto ed hanno conseguito un risultato di prestigio facendo esplodere di gioia tutto l’ambiente e il movimento sportivo a Castellamamre di Stabia.

Prima Paponi su rigore e poi esperto Mezzavilla ribaltono il momentaneo pareggio avversario.

Città delle acque che rimane a galla e naviga tra le formazioni professionistiche migliori, tenuta nella giusta rotta e a galla con le reti di Canotto. Vince il campionato soffrendo dopo l’errore clamoroso dal dischetto di Carlini, in un momento fondamentale della stagione.

mo Si ricompatta il gruppo dopo la sconfitta di Catania e Caserta è bravo a far riprendere la via del goal e del un successo contrastato solo dal Trapani sconfitto nettamente al Menti rimasto in scia solo per i play- off.

La serie B conquistata con cuore, con le belle parate di Branduani, con sofferenza e sudore in una serie C piena di debiti e problemi societari ed eliminazione e clamorose escusioni di squadre blasonate . In passato, il popolo stabiese aveva fatto altre scelte circa il sostegno del presidente Manniello candidato politico al parlamento italiano puntando su altri nomi e simboli in campo.

Oggi il presidente è il punto di riferimento come massimo artefice del sodalizio a Castellammare di Stabia che ha creduto in un grande progetto sportivo fatto con basi solide finanziarie.

Un solo grido Forza Juve Stabia !!!

Si festeggia una squadra e una città gettando via vecchie polemiche e critiche nei confronti di chi ha messo impegno soldi e la faccia.

Complimenti a Manniello

Pochi hanno creduto nella managerialità ed imprenditorialità del presidente Manniello che ha organizzato una società e ristturuturato la propria organizzazione aziendale, avvalendosi di esperti e creando un team di collaboratori e professionisti validi. Un team con Ciro Polito e Clementi Filippi che hanno conttribuito alla realizzazione di un sogno prima con forti ambizioni ed oggi realtà calcistica,