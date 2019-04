Ischia piange Don Vincenzo, il parroco buono. Lutto cittadino a Casamicciola Folle in processione, cordoglio e dolore al capezzale di Don Vincenzo Avallone in quel di Panza, scomparso questa mattina. Il sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna, ha dichiarato il lutto cittadino per il suo e di tutti “Parroco Buono”, salito al cielo questa mattina.

Il Vescovo Lagnese, fuori dall’isola, ha adesso annunciato a tutti i Sacerdoti che “il carissimo Don Vincenzo Avallone questa mattina ha lasciato questa terra. Nella certezza che il Padre celeste lo ha reso partecipe della Risurrezione del suo Figlio, lo affidiamo alla Sua Misericordia perché possa alla Sua presenza continuare a celebrare la Liturgia di lode e di adorazione nel cielo”.

Alle 16.00, lo stesso Mons Lagnese, ha disposto che la salma sia trasporta in corteo presso la Chiesa di San Leonardo, a Panza, dove sarà allestita la camera ardente fino alle esequie che si terranno domani e che saranno celebrate dal Vescovo di Ischia, Mons. Pietro Lagnese.

“Il Sindaco di Forio, la Giunta e il Consiglio Comunale – sono le parole di Francesco Del DEo – sono vicini alla Famiglia Avallone e salutano con deferente affetto il Can. Parroco Don Vincenzo Avallone integerrima figura di Pastore e generoso Padre dei Poveri, che fu sempre vicino alla sua comunità cui destinò attenzioni, pensieri ed opere di bene. Fulgido esempio da additare alle nuove generazioni”