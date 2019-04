Inviata speciale a Positano: Bruna Varriale

La bella Bruna Varriale, giornalista professionista che vediamo sempre in tv, oggi si trova nella perla della Costiera Amalfitana, in compagnia dei suoi colleghi di lavoro. “Oggi lavoro in casa!”, questo il post da lei pubblicato su facebook in diretta dalla Spiaggia Grande di Positano. È una gioia per noi vederla in azione. Buon lavoro!