INTERVISTA A SALVATORE DELLA PACE SUL TEMA VIABILITÀ – “MEZZI EFFICIENTI E RIDOTTI”

Il Direttore di PositanoNews – Michele Cinque – non si risparmia mai di fare il proprio lavoro per Voi lettori e non ha perso occasione di intervistare Salvatore della Pace – ex Sindaco di Maiori. Il tema è la viabilità e l’intervista è stata svolta proprio in un momento di emergenza traffico. L’ex Sindaco è chiaro sulla sua posizione: mezzi efficienti e ridotti, niente parcheggi abusivi e un rispetto della normative vigenti più assiduo. Pochi consigli ma mirati ed efficienti. Insomma, sembra che Della Pace sia uno che va al sodo, senza troppi giri di parole.

Godetevi l’intervista e fatevi sapere cosa ne pensate !