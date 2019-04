INTERVISTA A PASQUALE RUSSO STELLA AL MERITO DEL LAVORO 2019

Il primo maggio festa del lavoro e dei lavoratori, come consuetudine, il Presidente della Repubblica Mattarella conferisce una Stella al Merito ai lavoratori che si sono contraddistinti. Per questa’anno, unico per la Penisola Sorrentina Amalfitana,ad essere premiato il signor Pasquale Russo. Risiede a Massa Lubrense, ma è un sorrentino doc. E’ il front desk di uno dei più prestigiosi alberghi di Sorrento, la prima persona che l’ospite incontra nell’entrare, responsabile dell’accoglienza e altamente professionale si rivolge al cliente in ogni lingua. Sempre in divisa sempre all’erta, sa chi è dentro e chi è uscito, tra ospitalità e sicurezza.

Quando, noi di Positanonews, l’abbiamo raggiunto, si è mostrato sorpreso e meravigliato di tanto clamore. Nella umiltà che lo contraddistingue, ci ha detto che più che altro è un premio che va all’Albergo che da 34 anni continuativamente asserve con le sue competenze. Quasi a farci intendere che la Stella al Merito del Lavoro va aggiunta alle 5 dell’albergo e dei ristoranti della struttura ove lavora. Sposato con due figli maschi, ha la passione per la musica che condivide con amici. Non è difficile trovarlo in qualche concerto con la sua chitarra e la sua voce.