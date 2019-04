Infermieri precari protesta al Ruggi

recari da più di cinque anni tra avvisi pubblici ed incarichi interinali e ancora nessuna sicurezza di una futura stabilizzazione. Il prossimo 19 aprile gli infermieri a termine del Santa Maria dell’Olmo e del Ruggi D’Aragona manifesteranno davanti alla direzione dell’Azienda Universitaria ed Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona. Una protesta decisa per ottenere nuove garanzie in vista dei prossimi concorsi. «È un paradosso – spiegano i circa venti infermieri a termine che hanno organizzato la manifestazione – L’Azienda ha bisogno di infermieri, viste le carenze croniche eppure non osserva la legge che prevede la stabilizzazione per chi ha accumulato anni di servizio tra avvisi pubblici e lavoro interinale». E non solo. Gli infermieri precari chiedono, in vista di un futuro concorso, di mettere a riserva dei posti da destinare a chi ha anni di servizio per avvisi pubblici e lavoro interinale. «Abbiamo dato tanto a questa azienda ed in cambio non abbiamo ricevuto nulla. Neppure una risposta. Da tempo stiamo chiedendo alla direzione di incontrarci. Ma l’unica risposta è sempre no». Il gruppo di precari ha così deciso di scendere in piazza. «La manifestazione è prevista per il 19 aprile. Speriamo di essere ascoltati anche dalla Regione».