INAUGURAZIONE MANUFACTUM A VILLA FIORENTINO

ALTRE FOTO QUI

MANU FACTUM dal 10 aprile al 1° maggio 2019 in Villa Fiorentino

Dal legno alla cartapesta, dal tufo alla ceramica, dal vetro ai fiori, dal tessuto alla pelle, dall’oro al ferro, con questi materiali si esprimeranno circa 70 artigiani della penisola Sorrentina nella mostra “MANU FACTUM” che si terrà da 10 aprile al 1 maggio presso la Villa Fiorentino a Sorrento.

“Prosegue l’impegno della Fondazione a dar spazio, nel periodo primaverile, all’espressione artistica del territorio.

La scommessa è tanto impegnativa quanto stimolante: confidiamo nell’ impegno di PeninsulArt, nella disponibilità di tanti artigiani – artisti e nella risposta dei cittadini e dei turisti, con l’obiettivo di cristallizzare un’ iniziativa che merita conferma.”

Queste le parole del direttore della fondazione avv. Gaetano Milano.

MANU FACTUM è una vera e propria primavera degli artigiani peninsulari che si mettono in discussione con opere di straordinaria bellezza. A tal proposito le parole del sindaco Giuseppe Cuomo:

” Nel periodo che accompagna le festività pasquali, la nostra città anche grazie all’impegno della Fondazione Sorrento, avrà modo di offrire un’affascinante vetrina dedicata alle attività che con maestria propongono prodotti che, ciascuno nel proprio genere, risultano essere davvero unici.”

E unica sarà anche la mostra, a partire dalla sua inaugurazione che vedrà la partecipazione del ristorante stellato “Il Buco” di Sorrento e alcuni allievi dell’Istituto Superiore Liceo Artistico Musicale F. Grandi.

Un evento ricco di attività collaterali quali laboratori per bambini, dimostrazioni e visite guidate per le scuole del territorio.

La vetrina d’onore sarà dedicata alla storicità dell’artigianato sorrentino, quindi in prima fila intarsio e ricamo.

Spazio anche alla musica, infatti, si terranno degli incontri durante i quali alcuni musicisti eseguiranno brani suonando con strumenti realizzati dai liutai presenti in mostra.

La moda non sarà da meno, due i momenti importanti, un primo evento sarà curato dalla stilista Gabriela Fluss e vedrà la partecipazione di Rosa Sorrentino “Miss Principessa d’Europa”.

Nel giardino della villa invece, Lucia Cuomo presenterà le sue creazioni per bambini.

Luigi Apreda col tufo e Ottone Alessandro con il gres, realizzeranno due opere dal vivo.

Questo e tanto altro in una mostra che non vuole essere statica, ma in “movimento”, che si concluderà con una messa per tutti gli artigiani celebrata dal parroco della cattedrale don Carmine Giudici.

“Oggi l’artigiano rispetto al passato ha capito che non ha bisogno di assistenzialismo ma di occasioni, per questo a nome di tutti ringrazio la Fondazione Sorrento e l’amministrazione comunale per averci dato questa grande opportunità”.

A parlare è il maestro Marcello Aversa, presidente dell’associazione Peninsulart, che continua: “In occasione della presentazione delle manifestazioni in Villa Fiorentino l’avvocato Milano ha affermato che la Villa Fiorentino diverrà la casa di tutte le associazioni e le eccellenze Sorrentine e noi artigiani vogliamo far parte di questo progetto sicuri di donare un contributo essenziale, visto che nonostante tanti problemi siamo tra gli ultimi baluardi a difesa della nostra identità”.

La mostra, promossa dalla Fondazione Sorrento e organizzata dall’associazione Peninsulart è curata da Antonino di Maio.

MANU FACTUM

arte e artigianato in penisola Sorrentina

Sorrento, Villa Fiorentino

10 aprile -1 maggio 2019

Inaugurazione

10 aprile 2019 ore 18.30

A cura dell’ associazione Peninsulart.

Promossa da Fondazione Sorrento.

In collaborazione con Penisola Verde e Unione Artigiani Penisola Sorrentina.

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:30.

Informazioni

www.fondazionesorrento.com

E-mail info@fondazionesorrento.com

www.peninsulart.it

E-mail info@peninsulart.it