Inaugurata dal Presidente del Parlamento Europeo,Antonio Tajani,la “Casa della Cultura “ad Accumoli

Inaugurata ad Illica frazione di Accumoli (Rieti), la” Casa della Cultura” voluta dal M.A.R.I.C. Movimento Artistico per il Recupero Identità Culturali.

Al fianco del M.A.R.I.C., al Maestro Vincenzo Vavuso, al Sindaco Stefano Petrucci e a tutta la popolazione di Accumoli, tanti amici, tra i quali il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani , il Presidente della società sportiva Lazio e della Salernitana Claudio Lotito, il direttore sportivo della Salernitana US 1919, Angelo Fabiani, ed una rappresentanza della prima squadra della Salernitana US 1919.Il taglio del nastro è stato effettuato dallo stesso Presidente Antonio Tajani, dal sindaco di Accumoli e dal presidente del MARIC Vincenzo Vavuso.”‪Ho donato 10.000€ del premio “Carlo V” per la realizzazione della “Casa della Cultura” ad Accumoli. Grazie a tutti i cittadini che stanno dimostrando, ancora oggi, grande solidarietà.” ha dichiarato un commosso Tajani alla presenza di numerose persone che chiedevano a gran voce di non dimenticarsi delle famiglie terremotate. Illica è una frazione del comune di Accumoli in provincia di Rieti, nella regione Lazio. È stata completamente rasa al suolo in seguito al terremoto del 24 agosto 2016. L’associazione MARIC fondata nel 2016 e guidata dall’artista salernitano Vincenzo Vavuso, oltre due anni fa ha lanciato una raccolta di fondi, in sintonia ufficiale con il Sindaco e l’Amministrazione di Accumuli, per la realizzazione di una” Casa della Cultura “nella ricostruenda Accumoli, uno dei paesi maggiormente devastati dal terremoto del 24 agosto dello scorso anno..

Grazie anche al sostegno del Presidente della Confindustria Vincenzo Boccia e di alcune associazioni e ditte locali e nazionali, la raccolta ha superato la somma di centodiecimila euro .

Una importante occasione per non dimenticare,ma soprattutto per ricostruire non solo una città,ma una Cultura e la voglia di ricominciare e …rivivere.

Antonio Di Giovanni