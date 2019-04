Dopo le tante anticipazioni, questo pomeriggio è stata trasmessa la puntata di Linea Blu sulla nostra Costiera Amalfitana. Donatella Bianchi ha iniziato il proprio viaggio da Amalfi, a bordo della 600 multipla jolly, utilizzata da Jaqueline Kennedy nell’estate 1962 per muoversi da Ravello verso Amalfi, porto in cui la First Lady si imbarcava verso Capri o Conca dei Marini. Il giornalista de Il Mattino Mario Amodio ha fatto da cicerone a bordo del raro esemplare prodotto dalla Fiat, raccontando la Divina come luogo intriso di turismo sin dall’antichità.

La presentatrice ha poi parlato di spiagge con Roberto Pellecchia, l’autore del libro “Le cento spiagge della Costiera Amalfitana”, introducendo le vicende calamitose che colpirono Amalfi alla fine del XX secolo, prima di muovere verso Conca dei Marini: nella Grotta dello Smeraldo c’era Ernesto Anastasio, che ricorda il pescatore Luigi Buonocore, scopritore di quel posto incantato dal particolare riflesso del mare, la volta con le stalattiti e il suggestivo presepe subacqueo, realizzato negli anni ’50. Con Pellecchia poi la troupe Rai si è affacciata anche nel Fiordo di Furore, set di Amore, film che coronò l’amore in Costiera tra Anna Magnani e Roberto Rossellini.

di 16 Galleria fotografica Linea blu in costiera









Mentre la Bianchi assiste alla pesca al largo di Positano, altra protagonista di questa puntata, l’inviato Fabio Gallo si inerpica verso le alture di Amalfi udendo un suono di sirene: sul suo percorso trova la guida Alessio Amato, che lo conduce alla Valle delle Ferriere, incontrando Lorenzo Apicella i ragazzi di Sound-Trek, ideatori della rassegna musicale che avviene all’aperto nella natura verdeggiante di Scale, in luoghi come la Torre dello Ziro o a Sant’Eustacchio. Nella riserva l’inviato di Linea Blu, incontra anche Gioacchino De Martino del FAI Costiera Amalfitana, che illustra la particolare condizione della flora generata intorno al torrente Canneto.

Da un sentiero all’altro, Donatella Bianchi invece esplora il famosissimo Sentiero degli Dei, che da Agerola conduce a Nocelle di Positano. La guida Michele Inserra illustra la storia, lo sviluppo degli insediamenti lungo questo percorso e il tipo di agricoltura, che veniva fatto storicamente, portando testimonianze di coloro che resistono in questo magnifico posto facendo allevamento con tanti sacrifici e ammirando uno dei luoghi più invidiati al mondo, che conta ogni anno centinaia di migliaia di presenze.