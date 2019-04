Grande successo per la “Compagnia Comica Salernitana “ al Teatro Arbostella

Una compagnia teatrale formata per lo più da attori “non professionisti” ,hanno rivelato ieri sera doti inaspettate di comicità e professionalità . La “Compagnia Comica Salernitana” ha messo in scena “Un Turco napoletano” ,commedia in due atti scritta da Eduardo Scarpetta e portata in scena anche dal grande Toto’,con grande apprezzamento della platea in un teatro completamente gremito .La naturale propensione all’attività teatrale di qualche attore professionista, ha portato alla luce le potenzialità di tutti i commedianti amatoriali ,i quali ,dopo il primo, normale impatto emozionale, hanno dato il meglio di loro in tutte e due gli atti, facendo emergere le loro qualità ,soprattutto umane, nella rappresentazione della commedia. Un fil-rouge di amicizia e di complicità che si è dipanato nella commedia ,come un filo sottile di complicità e comprensibile paura del palcoscenico da parte di qualcuno, superando ,in modo egregio, l’ansia di trovarsi , forse per la prima volta per qualcuno, di fronte ad un pubblico numeroso e competente. La compagnia formata da Giovanni Bonelli,Enzo Galdo,Franco Montanari,Lucia Aceto,Francesco Delli Priscoli,Antonella Guerra,Sabatino Petti,Giovanni Carbone,Simona Troisi, Iole Cuoco ,Eduardo Cafiero,Stefania Marchetti,Pia Memoli, vedeva al suo interno due attori vietresi Andrea Avallone, e Nicoletta Romano, che hanno reso bene l’idea della grande storia e tradizione del teatro e degli attori di Vietri sul mare. La regia di Gino Esposito, molto essenziale e senza fronzoli è stata impeccabile,mettendo in prima fila gli attori e le loro emozioni .Le luci di Alessio Zelinskyj ,trucco di Annamaria Apicella ,direttrice di scena Liliana Senatore ,mentre la scenotecnica è stata a cura di C:M.C. Group.

Una compagnia dedita anche alla solidarietà ,visto che il ricavato dei loro spettacoli viene destinato, per la maggior parte , ad associazioni o fondazioni che si occupano del sociale .Quindi Attori ,bravi, capaci ma soprattutto Solidali .

Antonio Di Giovanni