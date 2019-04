Grande Fratello 2019 ecco le anticipazioni. Sport e politica con Ivana Icardi e Serena Rutelli, poi la ex di Morgan Mazzoli per tutti i gusti Barbara D’Urso ha preparato un piatto bello condito su Canale Cinque .

Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, torna sul piccolo schermo con due opi-nionisti d’eccezione: Cristiano Malgioglio e, novità di questa stagione, Iva Zanicchi.

Ai nastri di partenza della sedicesima edizione sedici concorrenti (ma non mancheranno sorprese). Reclusi nella Casa, i protagonisti concorreranno per il monte-premi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto televisivo, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico, perché legate a fatti di cronaca e attualità, altre invece ancora tutte da scoprire.

“Non mancheranno ulteriori sorprese e spiazzanti fuori programma” si legge nel comunicato della produzione del Grande Fratello che annuncia la partenza della sedicesima edizione del reality lunedì 8 aprile su Canale 5 durante la quale si annunceranno tutti i restanti nomi dei concorrenti, ma non solo. Il ciclone “Lemme”, infatti, sta per abbattersi sulla Casa di Cinecittà, e l’interrogativo su cosa possa aver deciso per il dietologo dei vip il Grande Fratello si aggiunge alle altre curiosità sull’edizione pronta a partire. Inoltre, resta da capire chi tra Angela, Audrey, Erica e Daniela, i quattro aspiranti concorrenti che da mercoledì 3 aprile stanno vivendo l’esperienza del “Grande Ranch”, entrerà a tutti gli effetti nel cast del reality.

Grande Fratello 2019: concorrenti

Annunciata Ambra, la sexy professoressa: è prof di lettere antiche, ma anche modella. “Gli alunni? Subiscono il mio fascino, ma poi capiscono che sono una stronza”, racconta.

Del gruppo faranno parte anche i concorrenti scelti dopo l’esperienza ne “Il Grande Ranch”. Da mercoledì 3 aprile, quattro ragazzi, Angela, Audrey, Erica e Daniele, vivono in un ranch vicino Roma. Il pubblico li sta conoscendo attraverso i contenuti pubblicati sulle principali piattaforme web dedicate al programma – sito e social net-work – e le clip mostrate a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”. Nel corso della prima puntata, si scoprirà cosa ha in serbo per loro Grande Fratello. Q

Famosi

Kikò Nalli, 49, hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari QUI LA SCHEDA

Ivana Icardi, 23enne sorella del bomber interista Mauro QUI LA SCHEDA

Cristian Imparato, 23, ex vincitore di ‘Io Canto’ QUI LA SCHEDA

Jessica Mazzoli, ex concorrente di X Factor famosa per la relazione avuta con Morgan, da cui è nata la figlia Lara: la coppia, peraltro, è in lite da tempo;

Alberico Lemme, farmacista e dietologo dei vip, ch però parteciperà al reality solo per una settimana QUI LA SCHEDA

Nel cast anche Serena Rutelli, figlia dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e della giornalista Barbara Palombelli QUI LA SCHEDA

Come vedere il Grande Fratello 2019

Oltre all’appuntamento di prime time e alle finestre di daytime di Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 10.00 alle 2.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.00 e tutti i giorni in seconda serata).

Grande Fratello 2019: come si vota

“Grande Fratello 16” propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV con-nesse di nuova generazione e SMS.

· APP MEDIASET PLAY

Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o ta-blet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

· SITO WEB

Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.grandefratello.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo es-sersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

· SMART TV

Per le Smart TV abilitate, sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play, registrarsi e quindi parte-cipare al televoto.

· SMS

Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando la conduttrice lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Grande Fratello 2019: format

Il “Grande Fratello” (anche abbreviato in GF) è un reality show trasmesso in Italia su Canale 5 dal 2000 prodotto dalla Endemol e basato sul format olandese “Big Brother”. I protagonisti del reality sono persone sconosciute o semi-sconosciute al pubblico equamente divise tra uomini e donne di varia estrazione sociale e collocazione geografica, le quali condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Il montepremi finale è di 100mila euro.

Ovviamente tutti incollati morbosamente allo schermo e state pur certi che i colpi di scena, se fanno audience, o ci saranno o se li inventeranno.. Il circo è pronto per la trasmissione….