Gomorra 4 tra Atrani e Massa Lubrense: le anticipazioni della settima e ottava puntata

Gomorra 4 entra nel vivo e diversi indizi anticipano cosa forse accadrà nella famosa serie televisiva, ideata e sceneggiata da Roberto Saviano. Già dai titoli di coda delle puntate precedenti e dai set visti sul territorio campano, si è assistito alla registrazione di riprese in Costiera Amalfitana e a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina.

L’attore napoletano Salvatore Esposito (alias Gennaro Savastano), proprio quest’oggi ha pubblicato un post in cui si vede in compagnia di Patrizia (interpretata da Cristiana Dell’Anna), in abito da sposa nella bianca piazzetta della Collegiata di Santa Maria Maddalena ad Atrani. Colpi di scena si vedranno quindi anche negli episodi 7 e 8 della quarta stagione della famosissima serie prodotta da Sky insieme a Cattleya e Fandango.

Mentre nell’episodio sette forse si assisterà ad un distacco di Valerio (O’ Vucabolario) dal clan di Forcella per contrattare con i Capaccio, Enzo Sangue Blu vive una fase di stallo, per capire in chi deve riporre la propria fiducia per portare avanti i propri affari. Intanto Genny subisce pressioni sulla sua impresa dell’aeroporto, ma anche sul suo conto: ha bisogno di recidere con il malaffare di Secondigliano per vivere sonni tranquilli. Intanto Patrizia sembra sistemarsi definitivamente con i Levante, ma bisogna vedere se il rapporto con la nuova famiglia sarà idilliaco: per scoprirlo bisognerà guardare le puntate che andranno in onda stasera su Sky Cinema Atlantic alle ore 21.15 oppure su Sky OnDemand.