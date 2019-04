Gli abitanti di #Ravello si confermano cittadini modello per effetto anche di uno spiccato #sensocivico

I cittadini di Ravello si distinguono ancora per uno spiccato senso civico e l’episodio di questo pomeriggio lo conferma.

Un giovane Ravellese, Gaetano Di Palma, ritrova in Via Roma un portafoglio con all’interno una cospicua somma di denaro in dollari, oltre che alcuni assegni in bianco, privo però di documenti.

Prontamente consegna il tutto al comando di Polizia Municipale che, attraverso delle indagini, riesce a rintracciare la proprietaria, una signora americana che poco prima aveva fatto acquisti in un negozio di ceramica, alla quale è stato consegnato il tutto, visibilmente contenta per un gesto che le lascerà di sicuro un bel ricordo della nostra Cittá.

Un ringraziamento a Gaetano, al quale è stata riconosciuta la ricompensa prevista dall’art.930 del Codice Civile, al Comandante della Polizia Municipale di Ravello Giuseppe De Stefano, all’ agente Enza Di Pasquale ed a Bruno Pagano.