Gita a Capri con la droga, arrestato dai carabinieri Sbarca dal traghetto al porto di Marina Piccola con la droga in tasca, carabinieri arrestano 49enne. I militari dell’Arma della stazione di Anacapri , della Compagnia di Sorrento , hanno arrestato Francesco Gargiulo, un uomo di Anacapri già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di droga e ora resosi responsabile di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Gli uomini del capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia di Sorrento, lo hanno fermato al porto di Capri appena è sceso dal traghetto. Dopo lo sbarco si sarebbe diretto verosimilmente ad Anacapri. Nelle tasche i carabinieri gli hanno trovato 50 grammi di eroina e 2 di cocaina, il tutto già suddiviso in dosi. Dopo le formalità di rito il 49enne è stato tradotto ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo al Tribunale di Torre Annunziata ( Napoli ) .