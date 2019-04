Una delle prime cose che noti quando visiti il profilo ‘social’ di Giovanni Scala, è una foto in cui dice I’m not photographer, non sono un fotografo…, la grande umiltà di una persona che ha fotografato la storia di Praiano e la Costiera. Hai ragione Giovanni, non sei un fotografo, sei un artista, un artista immortale. Hai amato e fatto amare l’arte dell’immagine attraverso le tue storiche raccolte di fotografie, fin da quando a 15 anni, nel 1955, tuo zio Luca dall’America di portò la tua prima macchina fotografica, quindi possiamo stilare una classifica : ci sono quelli che fanno le foto, quelli che fanno le fotografie, e gli artisti come Giovanni Scala. Hai amato e fatto amare le tradizioni della Tua terra, della musica popolare, creando negli anni ’70-’80 i primi gruppi di musica popolare, passione confermata nella bottega del fratello Pasquale Scala, famoso liutaio della Costiera.

Ciao Giovanni Scala, Artista Immortale.