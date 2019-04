Ma è questo giornalismo? E’ giusto dare fondi pubblici ai giornali se vengono usati strumentalmente ?

Momenti di grandissimo umorismo nella redazione di Libero: il quotidiano di Vittorio Feltri, che ama far parlare di sé per le prime pagine oggi ne partorisce generosamente una dedicata a Greta Thunberg che già si era purtroppo meritata Rita Pavone in occasione della Giornata Mondiale del Clima. Oggi è la volta dei giochi di parole raffinati: “Vieni avanti Gretina” e, soprattutto, “La Rompiballe va dal Papa”. Ma è questo giornalismo? Aggredire, attaccare, offendere, qualcuno anche qui pensa che essere “feltriano” è il modo migliore di farlo, ma possiamo essere una “casta” che si difende senza analizzare i fatti o quello che è stato scritto? Ed è giusto dare fondi pubblici ai giornali se vengono usati strumentalmente ora dal politico di turno ora dall’imprenditore ora da qualcuno che vuole togliersi una pietra dalla scarpa? Stiamo a vedere il pelo nell’uovo e non vediamo la trave