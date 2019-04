Giallo ad Ischia. Sugli scogli di Forio ritrovato il corpo senza vita di una donna, i familiari ne avevano denunciato la scomparsa

E’ giallo ad Ischia dove, tra gli scogli nei pressi di Forio, è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna. A fare la macabra scoperta è stato il bagnino di uno stabilimento che ha immediatamente allertato i Carabinieri. La vittima è una 74enne di Casamicciola, che ieri sera era uscita di casa per andare a trovare un’amica dalla quale però non era mai arrivata e da quel momento si erano perse le sue tracce, al punto che i familiari avevano sporto regolare denuncia per la scomparsa. Ma nessuno poteva immaginare un epilogo così tragico. Ora si attendono gli esiti dell’esame autoptico che stabilirà se la donna è stata vittima di un incidente oppure si sia suicidata.