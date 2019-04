Gatto randagio investito e lasciato in mezzo alla strada.

DI MICHELE PAPPACODA Nel pomerigio di oggi sulla statale amalfitana SS163 a Marmorata di Ravello un gattino mentre attraversa la strada viene investito da un auto in transito il conducente continua la sua marcia senza neppure fermarsi lasciando il povero felino investito languire sull’asfalto senza ricevere soccorso né dai passanti né tantomeno dalla polizia municipale, addetta in via ufficiale al mantenimento della salute degli animali che circolano sul territorio urbano.