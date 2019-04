Gaetano Ruocco presidente nazionale Sottufficiali d’ Italia. Auguri da Minori e dalla Costa d’ Amalfi . Gaetano Ruocco è stato eletto a Montesilvano, in provincia di Pescara. 47 anni ispettore della Guardia di Finanza di Minori in Costiera amalfitana è stato eletto a capo dell’associazione fondata nel 1946. Già “Cavaliere” dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e della Benemerenza al “Merito della Sanità Pubblica” per lui un ruolo importante di rilievo nazionale . Auguri da Positanonews . Ad Maiora