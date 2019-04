Furore, nuove indiscrezioni elettorali: ci sarà una terza lista?

Furore, Costiera Amalfitana. C’è grande fermento intorno alle prossime elezioni nel paese del Fiordo. La notizia dell’ultima ora sarebbe connessa all’ufficializzazione della candidatura di Antonella Marchese. Raffaele Ferraioli, alla guida del comune di Furore, sta valutando delle alternative vedendo la Marchese come una candidatura a sindaco debole: l’uomo alla guida del paese per circa mezzo secolo è ancora regista delle proposte politiche, infatti avrebbe congelato la giovane assessora fino alla presentazione delle liste, onde evitare che presentasse una nuova compagine elettorale.

In realtà la Marchese in passato ha avuto un contrasto con Ferraioli, essendo stata finora solo consigliere delegato all’ambiente, contrasti che il sindaco uscente non ha dimenticato dopo essere stato definito dalla giovane “despota”. Il movimento sembra quindi stravolgere i giochi all’interno dell’attuale maggioranza di Raffaele Ferraioli, stretto tra la candidatura considerata “debole” della Marchese ed il ritorno di personaggi forti come Giocondo Cavaliere, che per l’ennesima volta potrebbe tentare la scalata nelle comunali.