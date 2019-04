Furore. Lo sfogo dell’ex responsabile dello staff Alfonso Camicia

Furore, Costiera amalfitana. Su Facebook comincia la campagna elettorale in costa d’Amalfi. Caro Consigliere,

è da qualche anno che sono al centro della tua campagna elettorale, sia in Consiglio Comunale che sul tuo palcoscenico preferito… il Bar della Mola.

Annunci di continuo il mio licenziamento… ma forse ignori che non spetta a Te questo onore! In quanto staff del Sindaco Raffaele Ferraioli il mio contratto finisce con il suo mandato, quindi fra pochi giorni.

In questi anni ho subito aggressioni, sia fisiche che verbali, ma il mio rispetto verso le istituzioni e la carica che ricoprivo mi hanno sempre imposto il silenzio.

Oggi che il mio contratto è a termine sento l’esigenza di risponderti pubblicamente.

Nel 2008 ho partecipato ad un bando pubblico per il servizio civile e dal 3 novembre di quell’anno è iniziata la mia avventura al Comune. A maggio del 2009 ci sono state le elezioni ed il Sindaco Ferraioli e la sua nuova giunta di cui anche tu facevi parte, hanno apprezzato le mie capacità e si sono impegnati affinché riuscissi a rimanere e dare il mio contributo al paese tramite un progetto fornito da una ditta esterna, valido solo qualche mese…. nel frattempo tu mi rassicuravi dicendomi di non preoccuparmi per il futuro e mostrandomi sempre il tuo sostegno. Ma di fatto da fine 2010 fino ad agosto 2012 il sottoscritto non ha ricevuto nessun compenso da parte del Comune di Furore. E gli atti pubblici del Comune lo dimostrano! In quel periodo il Sindaco ed alcuni dipendenti si autotassavano per rimborsarmi le spese del carburante. Il 12 Agosto 2012 sono stato assunto per la prima volta come Staff del Sindaco, con un contratto di 18 ore settimanali. Esperienza durata solo pochi mesi, esattamente fino a dicembre dello stesso anno perché il Comune non poteva più sostenere questa spesa.

Da gennaio 2013 fino a febbraio 2015 sono rimasto a collaborare senza nessun compenso, cosa che uno come te non può evidentemente concepire… infatti qualunque cosa ne dica Tu in giro, il problema non è mai stato il costo sostenuto dal Comune, ma sono IO. Nel 2012 sono iniziati i tuoi primi mal di pancia nei confronti del Sindaco, culminati nel dicembre 2014 con la rottura definitiva. Una rottura definitiva dovuta alla Tua mancanza di rispetto per il programma elettorale sottoscritto nell’aprile 2014 con le quali avete vinto nuovamente le Elezioni.

Da Febbraio 2015 sono stato riassunto come Staff del sindaco, compito che ricopro tutt’oggi. In questi 11 anni il mio contributo per la comunità può non essere stato evidente a tutti, ma sicuramente posso affermare con orgoglio che non si è limitato esclusivamente a scrivere lettere per il Sindaco, inviare e ricevere corrispondenza. Un contributo piccolo, reale e concreto, come dovrebbe essere quello che si richiede anche ad un amministratore illuminato.