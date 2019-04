Furore: Domani prevista interruzione della corrente elettrica. Ecco dove

Domani 4 prevista un interruzione della corrente elettrica in alcune zone di Furore.

L’Enel , infatti, comunica che dalle 9 alle 16 di giovedì 4 aprile in via Belvedere 1 e in piazza S. Giacomo 1, 3 e 9 verrà interrotta la fornitura di energia elettrica per alcuni lavori di manutenzione.

Durante i lavori potrebbe momentaneamente tornare la corrente, ma la raccomandazione è sempre la stessa: evitare l’utilizzo di elettrodomestici, ascensori ect fino alla fine dei lavori.

Si ricorda che l’interruzione interessa soltanto i clienti alimentati a bassa tensione.