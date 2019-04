Furore. Antonella Marchese “Nessuna investitura in consiglio comunale, la lista la presenterò il 27 aprile”

Furore, Costiera amalfitana. Se di provocazione si è trattata, questa è ben riuscita. La ragazza ha carattere, Antonella Marchese, riservandosi di rilasciare un’intervista a Positanonews, e la crediamo sulla parola, ha precisato che nel prossimo consiglio comunale non vi sarà nessuna investitura “Si tratta di argomenti delicati che hanno necessità di essere affrontati, non è quella la sede di designare candidature..” E chiarisce “Nessuno mi candida, sono io che mi candiderò con una lista che presenterò il 27 aprile, quella è la data formale e ufficiale per la presentazione della candidatura”. Punto. Dunque tanto “debole” non è vista la determinazione. Anzi. Raffaele Ferraioli, sindaco uscente dopo mezzo secolo di guida del paese, ha già pubblicamente dichiarato di voler lei come candidato sindaco, dunque le voci della candidatura di Andrea Ferraioli, il figlio di Raffaele, imprenditore alberghiero a Praiano, oltre che Presidente del Distretto Costa d’ Amalfi, non sarebbero fondate e Antonella Marchese va avanti sulla sua strada. E la lista? Gli uscenti verranno confermati? “Preferisco che si parli di programmi e che ci si concentri su questo piùttosto che sulle persone”. Bene , ma i giornali questo devono fare in campagna elettorale, guai se non si parlasse in questo periodo, anche a costo di sbagliare, sempre che ci si corregga subito ovviamente e non si sfori, fa parte del gioco, e sicuramente ci saranno altri contrasti però su un piano del confronto e del dialogo, però è giusto il rilievo che bisogna prendere dalla fonte. Ci sarà un’intervista a tempo debito, crediamo alla promessa. Intanto però una stoccata alle opposizioni ci vuole, dobbiamo rilevare il loro silenzio, anche sui social, le liste si stanno facendo ma ancora nessuno parla. Sono momenti delicati, la ragazza c’è ed è agguerrita ora vedremo gli altri che faranno.