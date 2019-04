FORZA NAPOLI FOREVER A PRESCINDERE DAL RISULTATO DI COPPA EUROPEA

#LALTROCALCIO

FORZA NAPOLI FOREVER

Noi giochiamo senza…

Plusvalenze Bond Doping di ogni genere …e quotazione in borsa… da tenere sotto controllo.

Con il Pappone in tribuna e il mister

Ancelotti in panchina una coppia che ci porterà lontano.

Giochiamo senza il supporto finanziario di sceicchi e sponsor internazionali.

Siamo una squadra povera ma ricca di talenti e dei sentimenti dei propri tifosi …questo può fare la differenza…!!!

In tribuna e in campo e davanti alla TV un solo grido

FORZA NAPOLI…