Folla di turisti per la processione nera di Sorrento. L’incontro di Sant’Agnello con Piano di Sorrento, molto lunga a dire il vero quest’anno, a Piazza Mercato. Il Miserere nella Chiesa di San Michele, la Trinità, da Sara Ciocio, Lucio Esposito, Gigione Maresca, Paola d’ Esposito , la processione di Vico Equense con Viviana Vanacore, quella di Massa Lubrense con Simona La Feld , tutta la redazione della Penisola Sorrentina di Positanonews a seguire questo Venerdì Santo prima di Pasqua sui nostri social network dalla pagina Fabook e instagram ufficiale di Positanonews a twitter al canale you tube Positanonews TV. Con voi , per voi..