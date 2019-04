Fisciano: Confermata la condanna dell’incidente sulla SP24. Persero la vita Letizia e Saveria

Un tragico episodio che si verificò nell’agosto del 2011. Oggi la corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro anni di carcere, con l’accusa di omicidio colposo a R.V, per il ragazzo di Sala Consilina che si schiantò con la sua auto in quellain cui si trovavano due ragazze di Mercato San Severino, Letizia e Saveria, che persero la vita nel bruttissimo impatto avvenuto sulla strada L’incidente provinciale 24, precisamente su via ponte don Melillo, nei pressi dell’Università degli studi di Salerno, nel comune di Fisciano.

Le due diciottenni Letizia Gammella e Saveria Ingenito viaggiavano, sedute sul sedile posteriore, in compagnia di un 19enne del vallo di Diano e di un coetaneo del conducente, originario di Pagani. Il conducente dell’Audi avrebbe tentato un sorpasso nei confronti di una Fiat 500 che li precedeva. Nel sorpassare però la ruota posteriore destra dell’Audi avrebbe toccato la ruota anteriore sinistra della Fiat 500. L’automobile sulla quale viaggiavano i quattro giovani si è quindi ribaltata andando a sbattere prima in un totem pubblicitario e poi in una vetrina. I due ragazzi seduti sui sedile anteriori riuscirono a salvarsi, mentre le due giovani, all’epoca 18enni, non ci fu nulla da fare. Il giovane era stato già condannato sia in primo che in secondo grado.