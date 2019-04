Esercitazione sul Sentiero degli Dei fra Agerola e Positano del CNAS in Costiera amalfitana . Aggiornamenti sempre costanti i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico (CNAS) che nei giorni scorsi ha svolto le attività di addestramento e formazione per gli istruttori di soccorso in forra nel territorio della Costiera amalfitana . Le operazioni si sono svolte tra il comune di Agerola e quello di Positano, all’interno del comprensorio del Parco Regionale dei Monti Lattari sulla Costa d’ Amalfi col quale, ricordiamo, il CNSAS Campania ha da poco stipulato un accordo.

In considerazione della sempre crescente frequentazione di forre e canyon da parte di escursionisti di tutto il mondo, è nata l’esigenza di perfezionare tecniche di soccorso specifiche per questi ambienti e per circa tre giorni gli istruttori della Campania e di altre regioni italiane hanno seguito questo importante evento formativo