Assurdo quanto capitato a Sorrento nella giornata di ieri, lunedì 22, giorno di Pasquetta. In una nota boutique per bambini del Corso Italia una donna con un passeggino ha rubato diversi indumenti per poi nasconderli proprio nel passeggino, dietro al piccolo che era ivi seduto. Le immagini di videosorveglianza dell’esercizio parlano chiaro: la donna, attentissima a non farsi notare dalle commesse, ha infilato alcuni indumenti nel passeggino. Dalle immagini si nota un cappellino e una felpa, in modo certo.

Chiaro il messaggio dei titolari dell’esercizio:

“Alla C/A di tutti i LAVORATORI ONESTI, vi prego di guardare questi video e di condividerli per rispetto di chi ogni giorno con sacrificio si alza e va a lavorare.

Oggi lunedì 22 aprile, in un giorno di pace e festa, nel negozio Piccolo lord Sorrento, questa “signora” ci ha derubati senza rispetto. Chiedo il vostro aiuto per identificare la responsabile e difendere il prossimo da dispiaceri come questo, grazie di cuore in anticipo”.

Di seguito le immagini che immortalano il deprecabile gesto.