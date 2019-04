In queste ore il marchio “Dolce & Gabbana” sta girando vari spot a Ravello. Protagonista la bellissima Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. In queste immagini esclusive potete notare che le riprese sono in atto in via dei Rufolo. Per la precisione, ad essere sponsorizzati sono i nuovi profumi della collezione femminile “Dolce”: tra le varie location scelte, anche i giardini pubblici della Principessa di Piemonte, nonché Palazzo Avino. Ancora una volta grandi firme scelgono le bellezze della Costiera Amalfitana come cornice dei loro spot pubblicitari.

Monica Bellucci, ricordiamo, ha conosciuto l’attore esordiente Vincent Cassel durante le riprese de L’appartamento. I due si sono sposati il 3 agosto 1999 a Montecarlo e hanno avute due figlie, nate entrambe in Italia, a Roma, per volontà dell’attrice: Deva, il 12 settembre 2004 e Léonie, il 20 maggio 2010. Nell’agosto 2013, dopo alcune voci riportate da una rivista di gossip francese, l’ufficio stampa dell’attrice ha annunciato tramite ANSA la separazione di Monica dal marito dopo quattordici anni di matrimonio, definendola “di comune accordo”. I due non avevano mai vissuto insieme per lunghi periodi e l’attrice ha sempre dichiarato di fare una vita “nomade”, spostandosi soprattutto fra Italia, Parigi e Londra (dove dal 2003 possiede un appartamento nel quartiere Chelsea), a differenza del marito, che appena libero da impegni cinematografici si recava a Rio De Janeiro.