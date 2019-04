Esclusiva – Positano. Nel giorno di Pasquetta blitz della Guardia di Finanza contro NCC abusivi

Esclusiva – Positano, costiera amalfitana. Nella giornata di Pasquetta la città è stata letteralmente invasa da tantissimi turisti che, nonostante il tempo poco clemente, hanno raggiunto la costiera per trascorrere qualche ora di relax. E proprio in questa giornata c’è stata una grande operazione degli agenti della Guardia di Finanza contro gli NCC abusivi. Decine i controlli effettuati a seguito dei quali sono state anche ritirate delle carte di circolazione. Un encomio alle Fiamme Gialle all’opera anche nei giorni festivi per contrastare il fenomeno dell’abusivismo che penalizza i tanti lavoratori onesti.