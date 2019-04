ESCLUSIVA – Piano di Sorrento, nuovo caos alla Siesta: apre la portiera dell’auto e si incastra in un pullman – FOTO

Ancora una volta caos alla Siesta a Piano di Sorrento. Pochi minuti fa, infatti, si è verificato un singolare incidente che ha visto coinvolta una Smart e un pullman. Il conducente della Smart, infatti, avrebbe aperto la portiera e, non è chiaro ancora come sia potuto succedere, la stessa si è incastrata nel pullman. Ovviamente si è generato il caos più totale: la strada è completamente bloccata, il traffico scorre a rilento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Tanti i turisti che sono dovuti scendere dal pullman, inferociti, e sono rimasti difatti per strada.

Solo una settimana fa, nello stesso punto, un bus Gran Turismo che veniva da Meta e proseguiva verso Mortora, ha preso in pieno un negozio di apparecchi acustici, danneggiandone la soglia e la cornice dell’infisso e la saracinesca