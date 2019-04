Altra mattinata di caos in Penisola Sorrentina. Poco fa, infatti, a Piano di Sorrento, si è verificato un incidente che ha coinvolto un bus di grosse dimensioni. Nei pressi della Siesta, un bus Gran Turismo che veniva da Meta e proseguiva verso Mortora, ha preso in pieno un negozio di apparecchi acustici, danneggiandone la soglia e la cornice dell’infisso e la saracinesca. Non è tutto. Stando a quanto appreso, l’autista ha provato la fuga ma è stato prontamente bloccato dal farmacista Palagiano, il quale gli si è parato dinanzi. Ne è scaturito un caos anche per quanto riguarda la viabilità: successivamente è stata allertata anche la Polizia.

L’episodio odierno non fa che acuire il disagio che i cittadini del territorio della Penisola Sorrentina provano a causa della presenza di bus di queste dimensioni. Insomma, la situazione è assolutamente da risolvere al più presto. Come abbiamo già sottolineato in passato, oltretutto, sembra che al momento risultino immatricolati oltre 65 mila veicoli sul territorio, in pratica quasi mille in più rispetto l’anno scorso, tenendo conto che non sono compresi i mezzi di linea. Considerando gli abitanti dei sei comuni, circa 82mila, la media è altissima: 0,80 veicoli a residente, in pratica quasi due auto a famiglia. Questa statistica, supera le grandi metropoli come Roma e Milano, ma l’elemento peggiore riguarda l’impennata delle immatricolazioni, che dal 2006 al 2016, ad esempio, descrivo un aumento dei veicoli pari al 12%. Si è passati da 57mila a 65mila in un batter d’occhio ed è questo ciò che induce ad essere preoccupati per la tenuta della mobilità quotidiana lungo il tragitto Sorrento-Napoli.