Mentre alcuni giorni fa vi avevamo ormai confermato come alle prossime elezioni comunali di Meta sarà sfida Tito-Cocorullo, oggi vi riveliamo un nome nuovo per quanto riguarda i consiglieri candidati con il sindaco Tito. Si tratta di Augusto Ercolano, il cui nome si aggiunge a quelli già circolati nei giorni e nelle settimane scorse.

Ricordiamo che quella tra Giuseppe Tito e Cocorullo potremmo definirla come una sfida “civica”, vista la situazione che vede i due candidati iscritti al Partito Democratico, ma che parteciperanno probabilmente con due liste civiche. Il partito non dovrebbe schierarsi ufficialmente con nessuna delle due parti.

Abbiamo, inoltre, incontrato questa mattina l’ingegner Graziano Maresca, il quale ha difatti ufficialmente rotto gli indugi, rivelandoci un accordo portato a termine col sindaco Tito: “Confermo di aver parlato col sindaco – ha dichiarato – Mi ha proposto una soluzione intelligente per Meta, con presupposti concreti: la realizzazione di opere che resteranno nella storia di Meta. Le soluzioni per il traffico sono complesse, ma possibili. Cerchiamo la realizzazione di un parcheggio molto grande, è sicuramente un’idea… Dobbiamo realizzare a Meta opere ed infrastrutture per il territorio che servono per dare nuova forza alle attività commerciali di Meta. Ci metteremo tutta la nostra esperienza e la nostra passione: con Tito si è instaurato un tandem perfetto per portare al termine tutte le opere che ci siamo prefissati”.

Per quanto riguarda “Patto per Meta”, l’attuale sindaco di Meta dovrebbe confermare tutti gli uscenti tranne Susanna Barba e Michele Castellano (al suo posto Rosanna Testa). New entry, come già rivelammo tempo fa, Wanda Sposito e Corrado Soldatini. Dovrebbe rimanere fuori Tonino Russo. Salvo clamorosi e improbabili colpi di scena, buona parte dell’amministrazione resterà quindi fedele al primo cittadino: Annamaria Balzano e Angela Aiello dovrebbero essere confermate.