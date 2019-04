Ercolano apre le porte degli scavi alla Via Crucis del Venerdì Santo

La processione del Venerdì Santo è da sempre il rito più suggestivo e storicamente più significativo della Settimana Pasquale. Ogni congrega indossa il suo abito come da tradizione: agli incappucciati bianchi, neri o azzurri, seguono i giovani vestiti da soldati romani che con la loro corazza sfilano tra la folla che assiste alla rappresentazione religiosa.

Quest’anno per la prima volta la città di Ercolano propone la Via Crucis all’interno del Parco Archeologico. La processione sarà infatti presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe e disporrà di un’ambientazione scenografica basata sul binomio mare-scavi, in quanto da un lato sarà possibile ammirare la costa, dall’altro invece i resti dell’antica città romana che per l’occasione sarà ulteriormente abbellita con giochi di luci.

“La cerimonia unirà la città moderna con quella risalente a duemila anni fa – annuncia il sindaco Ciro Buonajuto – e per l’occasione si è creata un’ottima sinergia tra Chiesa, Parco Archeologico e forze dell’ordine, affinché tutto venga realizzato nel migliore dei modi e con la massima sicurezza. Intendo dunque ringraziare la società Engie per il prezioso contributo che metterà a disposizione in questa iniziativa, i propri mezzi nonché il proprio know-how”.

Alle parole del sindaco si aggiungono quelle del dott. Alfredo Izzo, coordinatore del Forum dei Giovani di Ercolano: “Sarà un appuntamento importante per l’intera cittadinanza, ma soprattutto per le tante comunità laiche e cattoliche giovanili presenti in città, che saranno circondate dallo scenario incantevole ed affascinante del Parco Archeologico di Herculaneum”.

Per l’occasione si comunica che sarà possibile visitare gli scavi durante l’intero periodo delle vacanze Pasquali, in quanto il Parco Archeologico rispetterà i regolari orari di apertura (8:30 – 19:30). Inoltre il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha reso noto sul sito ufficiale che <> RESTAURI A PORTE APERTE.

Pamela CUOMO