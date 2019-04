Enti locali, con il Decreto “Sblocca Cantieri” procedure più semplici per l’edilizia scolastica.

Previste in una importante norma contenuta nel decreto-legge approvato di recente in Consiglio dei Ministri.

Continua l’impegno da parte del Governo sull’edilizia scolastica approvando una norma fondamentale che consentirà agli enti locali di affidare in tempi più stretti i lavori di messa in sicurezza delle scuole e le relative progettazioni e di semplificare le procedure di appalto. Oltre ad aver sbloccato ingenti risorse negli ultimi mesi e ad aver messo in moto procedure significative per agevolare e sostenere economicamente le progettazioni degli enti locali, si interviene ora con una deroga specifica per l’edilizia scolastica al codice dei contratti pubblici. Dimostrando che per l’attuale Esecutivo, l’edilizia scolastica e la sicurezza degli studenti italiani, siano una vera e propria priorità. Grazie a questa norma, gli enti locali potranno, infatti, per tutto il triennio di programmazione 2019-2021, affidare i lavori pubblici relativi a interventi di edilizia scolastica fino alla soglia comunitaria mediante procedure negoziate aperte ad almeno 15 operatori economici.

Una importante semplificazione che ridurrà notevolmente i tempi di realizzazione degli interventi. Analoga disposizione si applicherà per l’affidamento degli incarichi di progettazione da parte degli enti proprietari degli istituti scolastici con procedura negoziata rivolta ad almeno 5 operatori. – 01 Aprile 2019

Fonte: Il Quotidiano della P.A. .it