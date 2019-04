Elezioni Furore, per il dopo Ferraioli investitura per la Marchese, ma Milo in vantaggio

“Furore nelle tue mani” formata per la maggior parte da esordienti: Vittoria Criscuolo, Lucia Cuomo (dipendente Poste), Nadia Cuomo (commerciante), Egidio Cavaliere (militare Guardia Costiera), Gennaro Ferrara (già rettore dell’Università Partenophe di Napoli), Fabio Gentile (armatore Alicost), Felice Porpora (conducente mezzi turistici), Domenico Ferraioli (figlio del sindaco uscente), Vincenzo Santinelli (medico cardiologo) e Antonio Cuccurullo (agricoltore). È la lista di Antonella Marchese, 25enne praticante avvocato, che ha avuto l’investitura da don Raffaele mezzo secolo alla guida del paese della Costiera Amalfitana fra Amalfi e Agerola tanti sogni non realizzati e fondi avuti, l’ascensore al Fiordo nei sogni nel cassetto, mentre il Fiordo è chiuso

Dall’altra parte una costola dell’amministrazione uscente, in dissenso con l'”ultimo” Ferraioli. A guidare la compagine “Insieme per Furore” l’avvocato Giovanni Milo, 45 anni, già vicesindaco fino al 2014, e non è dato nulla di scontato, visto che il dissenso che ora si può esprimere liberamente c’è entusiasmo ed è sorprendentemente primo nei sondaggi : con lui Rosa Amodio, Maria Capriglione (nipote del sindaco Ferraioli), Pietro Cavaliere,Benedetto Di Gennaro (ex vicesindaco), Manuel Cuccurullo, Saverio Cuomo, Agnese Fina, Annamaria Fusco (assessore uscente) e Teresa Merola. Grande assente Giocondo Cavaliere che per 20 anni ha guidato l’opposizione