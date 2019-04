Elezioni comunali 2019. Post virale su Facebook: uno studio scientifico-matematico boccia la lista “Capri-Vera”

Capri. Si avvicina il giorno delle elezioni comunali dove a sfidarsi saranno due liste, “Capresi Uniti” con il candidato sindaco Marino Lembo e “Capri Vera” (ex La Primavera) con Costantino Federico candidato alla poltrona di primo cittadino. Tanti i pronostici che alimentano questi giorni di campagna elettorale. Fra i tanti anche uno studio scientifico-matematico che ha analizzato la scelta del voto degli elettori capresi ed i risultati schiaccianti sembrano bocciare “Capri Vera” con un divario di oltre 1.550 voti che vede la Lista “Capresi Uniti” conquistare un 68% di preferenze mentre la lista “Capri Vera” il restante 32%. E’ quanto riportato in un post che sta facendo il giro di Facebook e, a conclusione del quale, si afferma che alla fine saranno le urne, in un solo giorno, a dare tutte le risposte non date da Giovanni De Martino per anni ed anni! Non resta che attendere per vedere se i pronostici sono stati rispettati o meno.