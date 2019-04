Elezioni comunali 2019, nel salernitano 49 comuni al voto. Ecco quali sono ed i nomi di alcuni dei candidati a sindaco

Si avvicina il 26 maggio, giornata in cui saranno tantissimi i comuni che andranno al voto per eleggere il proprio sindaco. In Campania i comuni interessanti sono 177, dei quali 156 contano meno di 15.000 abitanti. I restanti 21 hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e, quindi, nel caso in cui nessun candidato abbia superato il 50% delle preferenze al primo turno è previsto un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per quanto riguarda la provincia di Salerno i comuni interessati dalle elezioni comunali sono 49.

Ecco tutti i 49 comuni salernitani al voto:

Albanella, Ascea, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campora, Capaccio Paestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Pagani, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sarno, Scafati, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell’Angelo, Vietri sul Mare

Ed ecco i nominativi dei candidati a sindaco in alcuni comuni del salernitano:

ATRANI: Andrea Cretella, Luciano De Rosa Laderchi

BARONISSI: Luca Galdi, Gianfranco Valiante, Tony Siniscalo, Giovanni Moscatiello

BELLIZZI: Rolando D’Alessio, Mimmo Volpe

BELLOSGUARDO: Giuseppe Parente, Serafino Budetta

CAGGIANO: Modesto Lamattina, Angelo Russo

CAPACCIO: Italo Voza, Enzo Sica, Franco Alfieri, Ernesto Franco

CASALETTO SPARTANO: Giacomo Scannelli

CASELLE IN PITTARI: Gianpiero Nuzzo, Michele Granato

CICERALE: Gerardo Anselmo, Domenico Corrente

FELITTO: Carmine Casella, Angelo Trotta

FURORE: Antonella Marchese, Giocondo Cavaliere

MINORI: Andrea Reale, Giuseppe Manzi

MONTECORVINO PUGLIANO: Alessandro Chiola, Francesco Cerami, Domenico Di Giorgio

MORIGERATI: Cono D’Elia

NOCERA SUPERIORE: Giuseppe Fabbricatore, Giovanni Maria Cuofano, Raffaella Ferrentino, Mimmo Oliva, Carlo Mandara

PAGANI: Luna Ferraioli, Santino Desiderio, Alberico Gambino, Salvatore Bottone, Lello De Prisco

SARNO: Anna Robustelli, Giovanni Cocca, Giuseppe Canfora, Aniello Prisco

SCAFATI: Michele Raviotta, Diego Del Regno, Francesco Carotenuto, Espedito De Marino, Giuseppe Sarchino, Marco Cucurachi, Cristoforo Salvati, Michele Russo, Antonio Fogliame

TORRACA: Domenico Bianco, Maria Teresa Filizzola

TORRE ORSAIA: Pietro Vicino, Pina Vairo, Giorgio Vassalli