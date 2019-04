DUETTO MUSICALE DI BIAGIO ANTONACCI E LAURA PAUSINI – LINK RUBATO DAI FANS DA UN SOCIAL

Biagio Antonacci e Laura Pausini, ecco il video nuovo duetto (rubato e già circolato tra i fan)

Ritorna in grande stile con un pezzo bello ed interessante Biagio con Laura. Il brano coinvolge le orecchie e le anime dei numerosi fans. Un duetto magnifico con voci conosciute e un cantante maturo che si mette in gioco e sfida tra le righe, in maniera simpatica la grande voce e l’arte di Laura Pausini. Laura star internazionale propone una versione diversa sul pacoscenico, di donna artista e compagna di viaggio insieme a Biagio , cantautore dell’amore che sorprende i suoi fans con un nuovo lavoro importante e che con le armonie e arrangiamenti a due voci , già suscita la curiosità del mercato e di coloro che seguono da anni il cantante milanese.

Gigi Maresca

Laura Pausini ha postato sui social l’anteprima del duetto con Biagio Antonacci. Il nuovo singolo si intitola ‘In questa nostra casa nuova’ e il video è stato girato tra Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv, e la stazione ferroviaria di Roma Ostiense. Il brano racconta la storia di un ragazzo che rincorre la donna che ama attraverso varie epoche, dagli anni ’40 del secolo scorso ai giorni nostri.

Episodio che aveva fatto infuriare Laura Pausini: “Le canzoni in classifica non andranno mai se continuano tutti a passarsele, a me ‘sta storia succede sempre” aveva detto la cantante.

Video YouTube/Biagio Antonacci