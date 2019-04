Due liste a Vietri sul mare: il paese si spacca e la politica....pure!

Saranno due le liste ,con candidati sindaco Antonella Scannapieco e Giovanni De Simone,che si contenderanno la poltrona di primo cittadino il 26 Maggio.

Un paese che inevitabilmente si “spaccherà” per determinare il nuovo assetto politico-amministrativo del centro costiero.A spaccarsi, intanto,sono alcuni partiti come il PSI e lo stesso PD .Il primo ha come referenti due candidati consiglieri , Domenico D’Amore ed Annalaura Raimondi ,nella lista di Giovanni De Simone e un esponente Ersilia Frusciante nella lista di Antonella Scannapieco.Il PD ,invece non candida il suo segretario cittadino Michele Benincasa,ma trova un posto per Daniele Benincasa, figlio del sindaco uscente .Nella lista di De Simone presenti anche esponenti di FI come Davide Scermino ,di FdI come Antonello Capozzolo e dell’ UDC come Marcello Civale.Molte sorprese anche nella lista di Antonella Scannapieco ,dove trovano posto alcuni consiglieri comunali uscenti come Antonella Raimondi,Alessio Serretiello,ma soprattutto molti imprenditori del territorio come Claudio Santoriello

Filippo Tortora detto Pippo e Giovanni Bilotti. Sorprende la rinuncia alla candidatura di Massimiliano Granozi come quella vedi Antonio Borrelli,ma Campania Libera dovrebbe essere rappresentata da Salvatore Pellegrino.

Antonio Di Giovanni