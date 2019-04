Diario di strada di Giovanni Farzati (calzini calzini) (la casa dell’artista da Repubblica)

Giovanotto; sui 30 anni, calzini bianchi, rossi, verdi, vende calzini, non c’è niente di male, ma se non li compri, insiste non poco e dà fastidio; le persone che lasciano l’auto in sosta al parcheggio dell’ ex campo di calcio Gino Landolfi di Agropoli centro, spesso gli regalano un euro… per toglierselo di torno, c’è chi, senza tanti complimenti, lo manda al quel paese…vaffa! chi compra a malincuore un paio di calzini. Lo abbiamo incrociato per caso, ma è lui? Eurospin; supermercato di via Taverne, é proprio lui! tutt’altra persona, fa la spesa, e che spesa! elegantissimo, paga con carta di credito

“Se Bill non ti fotografava, allora era come dire che non esistevi”. Così Anna Wintour ricorda Bill Cunningham, il fotografo di moda scomparso recentemente a New York a 87 anni. Classe 1929, proveniente da una famiglia operaia, inizia la sua carriera come reporter dopo la Seconda Guerra Mondiale, al ritorno dalla Guerra di Corea. La sua fama si deve soprattutto alla rubrica “On The Street” sul quotidiano The New York Times: qui ha ritratto famosi e non, divi e sconosciuti, tutti eleganti, eccentrici, agghindati all’ultima moda oppure vestiti con lo stile più classico che ci sia. Indipendente, libero fino all’ultimo scatto, viveva in una camera senza bagno e cucina, ma con immenso archivio, sopra la Carnegie Hall di Manhattan. Nel 2011, il documentario “Bill Cunningham New York” ne racconta la storia, sottolineando la sua importanza di inventore dello street-style, fenomeno che ai tempi di internet sarebbe poi esploso diventando una mania di blogger, addetti ai lavori e altrettanti fotoreporter. Discreto e silenzioso, era amato da tutti, non perdeva una fashion week e nemmeno un party: senza dare nell’occhio, sempre vestito con la stessa giacca blu, immortalava look, sorrisi, smorfie e pettinature che potessero creare pensieri, sorprese e bellezza. Ecco alcune immagini delle sue funamboliche rubriche e del suo personaggio

