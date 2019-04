Maiori, Costiera amalfitana . Demanio Maiori, invece della SITA e il depuratore arrivano i sigilli. E Capone che dice? Su Positanonews abbiamo pubblicato decine di interventi che parlavano delle polemiche contro il deposito della SITA in un’area verde di grande valore come il Demanio maiorese, un polmone verde sulla strada per Tramonti verso la zona alta dei Monti Lattari, se non andiamo errati l’unica che rientra nell’ UNESCO , perchè la costa per lo sviluppo urbanistico eccessivo non è stata compresa. Qui si voleva anche fare il depuratore. Ora sono intervenuti i carabinieri con dei sigilli, non sappiamo ancora se su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno in seguito anche a diversi esposti, ma si parla di mancanza di cambi di destinazione d’uso e altro ancora, sequestro che era nell’aria visto che la SITA ha abbandonato la zona. Cosa dice ora l’amministrazione del sindaco Antonio Capone? Non si tratta di fare critiche , ma il primo cittadino di un Comune deve intervenire e chiarire a tutti cosa sta succedendo, dopo la scuola De Iusula e altre contestazioni ora anche questa. Pure dalle opposizioni, per par condicio, Positanonews si aspetta un intervento. Staremo a vedere.