Dalla Costa d’Amalfi, Giuseppe Mario Amendola si conferma il pizzaiolo più veloce del mondo

Giuseppe Mario Amendola mantiene il titolo di pizzaiolo più veloce al mondo. Nella 28esima edizione del Campionato Mondiale della Pizza che si è svolta a Parma dal 9 all’11 aprile, Giuseppe è riuscito nell’impresa di confermarsi campione, davanti a Daniele Pasini e Giorgio Borrelli.

Nato a Castellammare di Stabia, ma amalfitano di adozione in quanto vi ha vissuto diversi anni da piccolo, Giuseppe si è confermato di nuovo come pizzaiolo più veloce dopo essere stato aver vinto lo stesso premio nel 2013, impiegando solo 36 secondi per stendere quattro panetti, e nel 2018 quando impiegò 57,25 secondi per stendere cinque panetti. Complimenti da Positanonews!