CROCE ROSSA ITALIANA DELLA COSTA D’AMALFI – VIA ALLA CAMPAGNA DI ADESIONE PER NUOVI VOLONTARI

La Croce Rossa Italiana della Costiera Amalfitana cerca nuovi volontari. Al via la campagna adesioni del Comitato CRI. Il loro motto è “Ascoltare, amare, credere, dare, ricevere, giocare, volare, sorridere, fare di più! In più ci sei Tu!”

Quello della Croce Rossa è un lavoro di volontariato ormai conosciuto e consolidato negli anni, che si occupa di soccorso e assistenza in tutto il suolo italiano dall’anno 1864, anno in cui fu istituita per i feriti e i malati di guerra. Ed è rimasta ancora oggi un grande punto di riferimento per la Vita Umana. Sono numerosi i soccorsi offerti dai medici, gli infermieri e tutti i volontari della Croce Rossa Italiana, che svolgono un lavoro di grande importanza sociale, un lavoro di assistenza verso il prossimo. Il loro intervento può essere fondamentale e lo è stato innumerevoli volte.

“Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di crescere e di svilupparci. Ogni nuovo Volontario entrerà a far parte della nostra grande famiglia condividendo impegno, sorrisi, sentimento e passione con la consapevolezza di essere utile a se stesso, alla propria famiglia e agli atri.La formazione dei Volontari di Croce Rossa Italiana è un progetto importante e ambizioso, basato sulla professionalità e sulla preparazione degli operatori addetti all’emergenza. L’intento del Comitato, guidato da Daniela Volpe, è quello di aumentare il numero di Volontari pronti ad entrare a far parte della storica associazione e coadiuvare chi già opera da anni nell’Associazione.”

È scritto così l’appello su facebook.

E inoltre la Croce Rossa Italiana della Costa d’Amalfi annuncia che i corsi per i nuovi volontari si terranno nella sede di Maiori del Comitato di Costa Amalfitana, da lunedì 8/9 aprile 2019, ore 18.00.

Tutti coloro che vorranno chiedere informazione e/o aderire ai corsi, potranno riferirsi alla sede centrale del Comitato (tel. 089.81.23.520 – email costaamalfitana@cri.it)

Non possiamo fare altro che augurare in bocca al lupo a tutti i nuovi volontari.