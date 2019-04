Cresce l’attesa per Capitano Ultimo a Ravello. Il direttore di Positanonews Michele Cinque : “Un modello per le future generazioni”

Cresce l’attesa per Capitano Ultimo a Ravello . L’uomo che ha arrestato Totò Riina verrà intervistato e moderato dal direttore di Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, l’avvocato Michele Cinque.

“Domani , anche se pioverà, sarà un bel giorno per la Costa d’ Amalfi . Il Comune di Ravello ha dato l’opportunità agli studenti della Costiera amalfitana di poter incontrare dal vivo un modello che molti ritengono esista solo sul piccolo schermo, invece Capitano Ultimo è un uomo in carne e ossa che ha fatto della sua vita una missione, da ammirare ed imitare – sottolinea il direttore di Positanonews Michele Cinque -, un modello per le future generazioni. Oggi i giovani hanno troppi modelli negativi, non voglio scendere nel banale, ma dalla musica al quotidiano, ai social network, si emulano atteggiamenti e modi di essere che non portano al bene”.

Sarà un incontro che “cambierà per sempre la percezione della mafia e della società d’oggi alle centinaia di studenti e studentesse presenti”, come hanno detto anche a Roma.

“Si combatte perché si ama la comunità, fatta di persone bellissime che si vuole difendere. Io ho scelto di farlo diventando Carabiniere”.

Basta questa sua frase per capire il personaggio che non si è limitato alla lotta per la legalità e la giustizia, ma opera anche nel sociale e nella solidarietà in concreto con gli “Amici di Ultimo”. Ma di questo è altro lasceremo parlare lui e gli studenti che saranno i veri protagonisti a noi non resta che ringraziare l’amministrazione Di Martino e tutti gli organizzatori, oltre che la grande disponibilità di Ultimo per tutto questo.

Nella foto l’ultimo incontro a Roma