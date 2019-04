Un’altra tremenda mattinata all’insegna del traffico in Costiera Amalfitana. In questi minuti, infatti, risulta completamente bloccata dal traffico la strada che porta da Amalfi, bivio per Agerola, fino a Pogerola, frazione appunto di Amalfi. Tantissimi i bus presenti che non rendono la circolazione sicuramente agevole. Stessa cosa a Castiglione di Ravello: anche qui si segnalano file lunghe e nessuna presenza di ausiliari del traffico. Insomma, speriamo che il weekend non confermi il trend delle ultime settimane in tal senso. L’estate ancora non è cominciata e la Costiera sta vivendo giornate di intensissimo traffico.

Quello che pare ormai certo è che la petizione famosa per abolire i bus in Costiera, che ha raggiunto oltre 9000 firme, sembra non aver avuto gli effetti desiderati. Sui social sono tantissime ormai le persone che si lamentano della situazione, esasperate da un problema che è presenta da anni, ma che negli ultimi tempi si è acuito intensamente. L’estate in Costiera potrebbe essere caratterizzata da un altro boom di arrivi e ciò, che dovrebbe essere una notizia sicuramente positiva, potrebbe portare tanti aspetti negativi. Speriamo che si trovi una soluzione rapida e definitiva. In attesa che vengano utilizzate le importanti risorse per finanziare alcuni interventi ritenuti prioritari, tra cui il supporto al decongestionamento delle Costiere con personale di supporto per il biennio 2019/2020, stabilite dalla Regione.