Costiera, questione traffico: a Maiori il cartello che fa discutere. Il percorso consigliato per Amalfi è “infinito”

Il cartello che fa discutere. A Maiori, in via nuova Chiunzi, è comparso un avviso momentaneo da parte del Comune che invita le auto a scegliere un percorso alternativo per raggiungere Amalfi. I fatto è che il percorso in questione è molto più lungo rispetto alla strada principale e quindi sul web è montata la polemica. Tantissimi i commenti da parte degli abitanti del posto. Alcuni di essi hanno commentato: “E’ uno scherzo?”

Intanto, sulla vicenda traffico in Costiera, anche il Codacons ha detto la sua: “Grazie al lungo ponte pasquale e all’arrivo della bella stagione, nei giorni scorsi moltissimi cittadini e turisti si sono riversati sulla Statale 163, volendo visitare la divina Costiera Amalfitana ma, invece di trascorrere qualche ora di svago, si sono trovati attanagliati dalle chilometriche colonne di traffico che hanno bloccato la Statale e le autostrade A3 e A2 in corrispondenza dei relativi imbocchi. I picchi di maggiore disagio si sono registrati ieri, 25 Aprile, quando abbiamo dovuto registrare numerose telefonate da cittadini che ci segnalavano l’impossibilità di raggiungere le località turistiche prescelte e quelli che decidevano di rinunciare hanno poi impiegato tempi biblici per tornare a Salerno, senza contare le lamentele di coloro che, raggiunta la meta, sono rimasti prigionieri di quella che si era trasformata da ‘divina’ in ‘infernale’”.