Come era previsto, si è scatenato il maltempo in tutto il Sud Italia. E le due Costiere non sono esenti da tutto ciò che si sta verificando sul territorio Regionale. In particolare, come potete vedere dalle immagini, a Sorrento si è scatenato un forte temporale, mentre in zone della Costiera Amalfitana come Positano e Praiano l’acqua sta cominciando a venire giù in questi minuti. Sempre a Sorrento, segnaliamo disagi per i veicoli EAV: abbiamo riscontrato di persona alcuni di questi veicoli fermi perché le spazzole tergicristalli non funzionano adeguatamente. Davvero una situazione triste. Da segnalare disagi anche sulla Ravello-Chiunzi. A Piano di Sorrento, invece, diversi minuti senza elettricità in seguito ad un forte tuono.

Sono 48 ore di maltempo quelle che dovremo affrontare. Una circolazione ciclonica sull’Italia provocherà, infatti, una fase di diffuso maltempo su gran parte del nostro Paese. L’Italia sarà colpita da forti piogge, temporali, locali grandinate e anche dalla neve, che cadrà esclusivamente sui rilievi alpini.

Saranno oggi e domani le due giornate peggiori. Nonostante il maltempo, almeno per oggi, Sicilia, Calabria, Basilicata e sud della Puglia vivranno un meteo più mite rispetto al settentrione d’Italia. La Campania non si salva: si prevedono, infatti, temporali e grandine. Ciò ha spinto la Protezione Civila ad emanare un’allerta Meteo: i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.