Costiera amalfitana, mattinata d’inferno a Positano: traffico in tilt, parcheggi tutti pieni

Non c’è pace per la Costiera Amalfitana in questi giorni. Il traffico la sta facendo da padrone ormai da diverse settimane; più si avvicina l’estate e più il problema si acuisce. Incredibile in questi giorni di festa quello che si è verificato, con bus bloccati e ambulanze in emergenza. Oggi non è stato da meno. In particolare, come spesso accade, ad essere presa maggiormente d’assalto è stata Positano: qui si sono registrate da stamane file chilometriche e soprattutto l’assenza di parcheggi. Diversi cittadini e turisti hanno lamentato l’assenza di posti per parcheggiare, con la maggior parte dei parcheggi privati pieni. Sforzo immagine per il parcheggio Mandara che ha cercato di lavorare al meglio al fine di garantire un ottimo servizio.

E c’è chi commenta: “Siamo riusciti a far maledire il momento in cui i turisti hanno prenotato un soggiorno in costiera! Complimenti a tutti”. Si è registrato persino un bus della Sita bloccato al bivio di Praiano, bivio guercio, con l’intervento persino dei Carabinieri: il bus in questione pare fosse stracolmo e non voleva accettare altra gente. Le file di auto arrivavano ad Amalfi. “Ci dobbiamo solo vergognare di tutto questo, ma noi non abbiamo il sentimento della vergogna, altrimenti non saremmo arrivati a questo”, i commenti che circolano ancora.

Situazione disastrosa anche a Praiano: diverse le corse Sita saltate a causa della troppa affluenza. Addirittura c’è chi consiglia di non uscire di casa se non per andare a lavoro. Insomma, bus pieni e in ritardo, parcheggi pieni a Positano, traffico ovunque fino a Vietri.