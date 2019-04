Costiera Amalfitana. Guasti alla rete idrica. Ancora problemi e bassa pressione in molte zone. Positanonews in prima fila per i cittadini

Ancora problemi e guasti alla rete idrica. Bassa pressione in molte zone.

“A seguito di un guasto importante sulla rete idrica lungo la SS 163 altezza Castiglione di Ravelo le zone alte di Minori sono interessate da un calo di pressione della risorsa idrica. Il guasto è avvenuto ieri sera ed il Comune è stato avvertito con il documento in allegato PEC alle 23.26 dall’Ausino quando gli Uffici del Comune erano chiusi. Ieri sera sono andato via dal Comune alle 22.45 altrimenti avrei inviato un sms di avviso. Ci scusiamo nelle speranza che nel più breve tempo possibile il guasto sia ripristinato. Un abbraccio. ” queste le parole del sindaco Andrea Reale di Minori a seguito un guasto importante nelle condotte idriche.

Solo noi di Positanonews, ieri, abbiamo avvisato tutti i cittadini della Costiera Amalfitana del problema “acqua”. Nessun organo di stampa, nessuna pagina facebook o sito dei comuni, salvo Ravello, ha avvisato del problema. A tutt’oggi ancora nessun’informazione. Ancora molte le zone in cui l’acqua manca o la pressione è bassa come Minori e Positano. Si spera in un pronto intervento e che il problema venga risolto al più presto.

Positanonews in prima fila per i cittadini.